ЗСУ знищили "недосяжний" російський безпілотник із ПЗРК Starstreak (відео)

Російський безпілотник збили з ПЗРК Starstreak / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військовослужбовці провели перше успішне бойове застосування британського ПЗРК Starstreak проти російського безпілотника "Орлан".
Про це повідомив військовий експерт Юрій Кочевенко у Facebook.
"Перше успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні. ППО 95-ОДШБр знищили російський БПЛА "Орлан", який рашисти називали недосяжним для наших ПЗРК", – підписав відео Кочевенко.
Він додав, що це можна вважати "привітом від українських деснтників" Борису Джонсону та подякою Великій Британії.
Що відомо про Starstreak
"Старстрік" (Starstreak) — британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять. У 1997 році прийнятий на озброєння британської армії. Позиціонується виробником як багатоцільовий комплекс.
8 квітня стало відомо, що Велика Британія відправить в Україну військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, у тому числі більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.
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