ВСУ уничтожили арсенал захватчиков в Луганской области (видео)

Россияне потеряли технику / Фото: Коллаж: Сегодня
В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили боекомплект россиян. Там были боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийским снарядам.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, там еще гореть и гореть" , – говорится в сообщении.
Потери РФ на фронте
В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не обнаружено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют. К утру потери личного состава врага составляют примерно 15 300 человек. Об этом заявил во время традиционного обращения советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он рассказал о потерях врага по состоянию на утро 22 марта:
- танков – 509 единиц;
- БМП – 1556 единиц;
- артиллерийских систем – 252 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 80 единиц;
- ПВО – 45 единиц;
- самолетов – 99;
- вертолетов – 123;
- автомобильной техники – более 1000 единиц;
- кораблей-катеров – 3;
- цистерн с горюче-смазочными материалами – более 70;
- беспилотников – 35;
- специальной техники – 15 единиц.
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