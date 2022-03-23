ВСУ уничтожили арсенал захватчиков в Луганской области (видео)

Россияне потеряли технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили боекомплект россиян. Там были боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийским снарядам.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, там еще гореть и гореть" , – говорится в сообщении.



Потери РФ на фронте

В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не обнаружено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют. К утру потери личного состава врага составляют примерно 15 300 человек. Об этом заявил во время традиционного обращения советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он рассказал о потерях врага по состоянию на утро 22 марта:

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танков – 509 единиц;

БМП – 1556 единиц;

артиллерийских систем – 252 единицы;

реактивных систем залпового огня – 80 единиц;

ПВО – 45 единиц;

самолетов – 99;

вертолетов – 123;

автомобильной техники – более 1000 единиц;

кораблей-катеров – 3;

цистерн с горюче-смазочными материалами – более 70;

беспилотников – 35;

специальной техники – 15 единиц.

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