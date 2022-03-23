ЗСУ знищили арсенал загарбників на Луганщині (відео)

Росіяни втратили техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині Збройні сили України знищили боєкомплект росіян. Там були боєприпаси до стрілецької зброї та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"На цьому відео неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині. Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого. Найбільше зігріває душу те, що ця краса уже відбувається впродовж двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти", – йдеться у повідомленні.



Втрати РФ на фронті

Протягом доби суттєвих змін у стані та характері дій противника не виявлено. ЗСУ ведуть оборонну операцію і подекуди атакують. На ранок втрати особового складу ворога становлять приблизно 15 300 осіб. Про це заявив під час традиційного звернення радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Він розповів про втрати ворога станом на ранок 22 березня:

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танків – 509 одиниць;

БМП – 1556 одиниць;

артилерійських систем – 252 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 80 одиниць;

ППО – 45 одиниць;

літаків – 99;

вертольотів – 123;

автомобільної техніки – понад 1000 одиниць;

кораблів-катерів – 3;

цистерн з паливно-мастильними матеріалами – понад 70;

безпілотників – 35;

спеціальної техніки – 15 одиниць.

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