ВСУ ударили по российскому ЗРК С-300 из Байрактара (видео)

Оккупанты лишились ЗРК С-300/Фото: коллаж: "Сегодня"
Военные Вооруженных сил Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов С-300.
Об этом сообщают на Telegram-странице "Диванно-штурмовая бригада".
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Зенитно-ракетный комплекс был уничтожен при помощи беспилотного аппарата Байрактар.
"Результат работы Байрактара по российскому С-300 с полным боекомплектом", — говорится в сообщении.
ВСУ уничтожают оккупантов
С начала своего вторжения в Украину Российская Федерация уже потеряла 23 200 своих военных, а также 190 самолетов.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 23 200 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1008 (+22) ед.;
- боевых бронированных машин – 2445 (+27) ед.;
- артиллерийских систем – 436 (+1) ед.;
- РСЗО – 151 (+0) ед.;
- средств ПВО – 77 (+4) ед.;
- самолетов – 190 (+1) ед.;
- вертолетов – 155 (+0) ед.;
- автомобильной техники – 1701 (+6) ед.;
- кораблей/катеров – 8 (+0) ед.;
- цистерн из ГСМ – 76 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);
- специальной техники – 32 (+1);
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
В Генштабе заявили, что наибольшие потери оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении. Данные по поводу потерь еще уточняются.