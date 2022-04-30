ЗСУ вдарили по російському ЗРК С-300 з Байрактару (відео)

Окупанти втратили ЗРК С-300/Фото: колаж: "Сьогодні"
Військові Збройних сил України знищили зенітно-ракетний комплекс російських окупантів С-300.
Про це повідомляють на Telegram-сторінці "Диванно-штурмова бригада".
Деталі
Зенітно-ракетний комплекс знищили за допомогу безпілотного апарату Байрактар.
"Результат роботи Байрактара по російському С-300 з повним боєкомплектом", – йдеться у повідомленні.
ЗСУ нищать окупантів
З початку свого вторгнення до України Російська Федерація вже втратила 23 200 своїх військових, а також 190 літаків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 23 200 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1008 (+22) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од.;
- артилерійських систем – 436 (+1) од.;
- РСЗВ – 151 (+0) од.;
- засобів ППО – 77 (+4) од.;
- літаків – 190 (+1) од.;
- гелікоптерів – 155 (+0) од.;
- автомобільної техніки – 1701 (+6) од.;
- кораблів/катерів – 8 (+0) од.;
- цистерн із ПММ – 76 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4);
- спеціальної техніки – 32 (+1);
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
У Генштабі заявили, що найбільші втрати окупантів минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані щодо втрат ще уточнюються.