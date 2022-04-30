Качественно поджарили! Военные показали топовое уничтожение оккупантов и их техники на Изюмском направлении (видео)

ВСУ отработали прицельным огнем артиллерии

ВСУ уничтожили пункт управления и технику оккупантов. / Фото: Укроборонпром, Коллаж: Сегодня

Украинские военные обнаружили и уничтожили пункт управления, технику и личный состав российских оккупантов на Изюмском направлении.

Об этом сообщила в Facebook Национальная гвардия Украины.

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Что произошло

Как отмечается, спецназовцы Нацгвардии и бойцы ВСУ эффективно отработали по врагу.

"Более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, БМД и МТЛБ были уничтожены благодаря филигранной работе нацгвардейцев и военных ВСУ", – говорится в сообщении.

Так, группа бойцов Нацгвардии проводила разведку на одном из Изюмских направлений и обнаружила много единиц техники, пункт управления и место жительства личного состава российских оккупантов. Дальше разведданные поступили бойцам ВСУ, отработавшим по оккупантам тяжелым и прицельным огнем артиллерии.

"Чтобы враг поджарился еще качественнее, гвардейцы осуществляли корректировку огнем. Все цели уничтожены! Слава Украине!" – указали в Нацгвардии.

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Напомним, зарубежные СМИ утверждают, что Россия использует дельфинов для защиты своих военно-морских баз в Черном море. Сообщается, что подводная защита была обнаружена на спутниковых снимках, сделанных космической компанией Maxar.

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