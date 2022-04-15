ВСУ сбили над Харьковской областью российский боевой вертолет (фото)

В Харьковской области был сбит вертолет РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные Силы Украины сбили российский боевой вертолет К-52 в Харьковской области. Пилоты не выжили.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
"Посадка была не "мягкой", российские пилоты погибли. Спасибо нашим защитникам", – написал он.
Как уточнили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, вражеский вертолет был сбит ночью. "Принудительную посадку" совершили военнослужащие 93 бригады Холодный Яр.
"Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт Кобзона", – говорится в сообщении.
Сбитый вражеский вертолет. Фото: 93 бригада Холодный Яр
Потери РФ в Украине
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 15.04 ориентировочно составляют:
- личного состава – 20 000 человек;
- танков – 756 ед.;
- боевых бронированных машин – 1976 ед.;
- артиллерийских систем – 366 ед.;
- РСЗО – 122 ед.;
- средств ПВО – 66 ед.;
- самолетов – 163 ед.;
- вертолетов – 144 ед.;
- автомобильной техники – 1443 ед.;
- кораблей/катеров – 8 ед.;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ПТРК/ТРК – 4.
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