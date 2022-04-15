ЗСУ збили над Харківщиною російський бойовий вертоліт (фото)

В Харківській області збили вертоліт РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні Сили України збили російський бойовий вертоліт К-52 на Харківщині. Пілоти не вижили.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

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"Посадка була не "м’якою", російські пілоти загинули. Дякуємо нашим захисникам", – написав він.

Як уточнили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, ворожий вертоліт збили вночі. "Примусову посадку" здійснили військовослужбовці 93 бригади Холодний Яр.

"Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона", – йдеться у повідомленні.

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Збитий ворожий вертоліт. Фото: 93 бригада Холодний Яр

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.04 орієнтовно становлять:

особового складу – 20 000 осіб;

танків – 756 од.;

бойових броньованих машин – 1976 од.;

артилерійських систем – 366 од.;

РСЗВ – 122 од.;

засобів ППО – 66 од.;

літаків – 163 од.;

вертольотів – 144 од.;

автомобільної техніки – 1443 од.;

кораблів/катерів – 8 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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