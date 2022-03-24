ВСУ показали, что осталось от нового сбитого Ми-35

24 марта украинские подразделения ПВО сбили очередной вертолет российской армии, которая вторглась на территорию нашей страны ровно месяц назад.
Как сообщает на своей странице в Фейсбуке штаб Сухопутных войск ВС Украины, оккупанты лишились транспортно-боевого вертолета круглосуточного применения Ми-35.
Далее по теме
Воздушные трофеи
Согласно последней сводке Генштаба Украины, враг потерял уже 108 самолетов и 124 вертолета.
Чуть ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в его области украинские военные смогли сбить самолет и одну крылатую ракету.
23 марта на юге Харьковщины наши военные сбили два самолета оккупантов.
20 марта украинские военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили новейший вертолет оккупантов Ка-52 (Аллигатор) стоимостью более 16 миллионов долларов.
19 марта в Бучанском районе Киевской области ВСУ сбили разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
Министерство обороны Великобритании со ссылкой на отчет своей военной разведки сообщило, что Россия не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины и это затруднило продвижение армии оккупантов.