ВСУ приземлили еще один российский "Аллигатор" (видео)

ВСУ сбили российский вертолет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет РФ Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость – 16 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Цель удалось уничтожить стрелку-зенитчику 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Он стрелял из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", — написал Козицкий в Telegram.

Также украинские защитники подбили два БТР и две БМД противника, подытожил глава ОВА.

Провал попытки РФ оцепить ВСУ на Донбассе

Российские войска за последние три дня смогли продвинуться в сторону Лисичанска примерно на 5 км благодаря резервам и мощной плотности огня. Об этом сообщает британская разведка.

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"С 19 июня российские силы, вероятнее всего, смогли продвинуться на расстояние более 5 км в направлении южных окрестностей Лисичанска. Некоторые украинские подразделения отошли, возможно, чтобы избежать окружения. Большие успехи РФ на этом направлении, вероятно, являются следствием недавнего усиления подразделений и высокой концентрации огневых средств", – говорится в сообщении.

Хотя российские войска оказывают все большее давление на выступ Лисичанск – Северодонецк и им удается "ползучее" продвижение, планы о создании более глубокого окружения и захвате запада Донецкой области пока затормозились.

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