Британская разведка сообщила о провале попытки РФ окружить ВСУ на Донбассе

Однако армии РФ удается "ползучее" продвижение

Оккупанты РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска за последние три дня смогли продвинуться в сторону Лисичанска приблизительно на 5 километров благодаря резервам и мощной плотности огня.

Об этом сообщает британская разведка.

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"С 19 июня российские силы, вероятнее всего, смогли продвинуться на расстояние более 5 км в направлении южных окрестностей Лисичанска. Некоторые украинские подразделения отошли, возможно, чтобы избежать окружения. Большие успехи РФ на этом направлении, вероятно, являются следствием недавнего усиления подразделений и высокой концентрации огневых средств", – говорится в сообщении.

Хотя российские войска оказывают все большее давление на выступ Лисичанск – Северодонецк и им удается "ползучее" продвижение, планы о создании более глубокого окружения и захвате запада Донецкой области пока затормозились.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IMlKAZ5Kay



#StandWithUkrainepic.twitter.com/El9tqwfNba — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 23, 2022

Ранее мы сообщали, что британская разведка сообщила о чрезвычайном истощении сил РФ на Донбассе.

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Также напомним, британская разведка раскрыла топ проблем армии РФ на Донбассе.