Британская разведка сообщила о провале попытки РФ окружить ВСУ на Донбассе

Российские войска за последние три дня смогли продвинуться в сторону Лисичанска приблизительно на 5 километров благодаря резервам и мощной плотности огня.

Об этом сообщает британская разведка.

Хотя российские войска оказывают все большее давление на выступ Лисичанск – Северодонецк и им удается "ползучее" продвижение, планы о создании более глубокого окружения и захвате запада Донецкой области пока затормозились.

