ВСУ отбили атаку российских оккупантов в Рубежном и Попасной

Украинские защитники отбили атаку врага на Луганском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные отбили наступления российских оккупантов в Рубежном и Попасной Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

"Поотбивали наступления в Рубежном, Попасной. Там потери – десятки погибших у врага", – сказал Гайдай.

По его слова, этих районах ВСУ сбили вражеский беспилотник Орлан-10 и подбили тяжелую технику оккупантов.

"Украинские военные держат позиции но, конечно, существенно ночью было увеличено и количество атак врага, и количество обстрелов, и авиаудары наносились. Но никаких успехов враг не имел вообще", – глава ОВА.

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