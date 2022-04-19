ЗСУ відбили атаку російських окупантів у Рубіжному та Попасній

Українські захисники відбили атаку ворога на Луганському напрямку / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові відбили наступ російських окупантів у Рубіжному та Попасній Луганській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Відбивали наступи в Рубіжному, Попасній. Там втрати – десятки загиблих у ворога", – сказав Гайдай.
За його словами, в цих районах ЗСУ збили ворожий безпілотник "Орлан-10" і підбили важку техніку окупантів.
"Українські військові тримають позиції, але, звичайно, суттєво вночі було збільшено і кількість атак ворога, і кількість обстрілів, і авіаудари завдавалися. Але жодних успіхів ворог не мав взагалі", – зазначив голова ОВА.
Загострення ситуації на Донбасі
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