ВСУ ликвидировали генерал-майора из Симферополя и двух российских полковников

Официально в Украине уже погибли почти 38 тысяч российских оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Предатели Украины продолжают погибать на временно занятых российской армией украинских территориях. 11 июля стало известно о ликвидации начальника штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майора Насбулина. Вместе с ним были уничтожены ряд российских командиров.

Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк со ссылкой на свои источники.

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Что известно

"Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать пункты управления и склады ВС РФ. Так за прошедшие несколько дней в результате артиллерийских ударов в Херсонской области было уничтожено более 4 складов и 3 пунктов управления уровня дивизии и выше. Всё еще продолжает поступать информация об убитых и раненных военнослужащих ВС РФ, общее число которых на указанных объектах уже перевалило за 150", – написал журналист.

В том числе имеется информация о погибших среди руководящего состава ВС РФ:

начальник штаба 22 армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин;

командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобец;

начальник штаба-первый заместитель командира 20 мсд полковник Кенс;

начальник оперативного отделения штаба 20 мсд подполковник Коваль;

начальник артиллерии 20 мсд подполковник Гордеев.

Обстановка

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении. В результате чего 12 двухсотых.

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Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы.