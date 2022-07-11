ЗСУ ліквідували генерал-майора із Сімферополя та двох російських полковників

Офіційно в Україні вже загинули майже 38 тисяч російських окупантів / Колаж "Сьогодні"

Зрадників України продовжують знищувати на тимчасово зайнятій російською армією українській території. 11 липня стало відомо про ліквідацію начальника штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майора Насбуліна, а разом з ним ще кількох російських командирів.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк, посилаючись на власні джерела.

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Що відомо

"Збройні сили України продовжують знищувати пункти управління та склади ЗС РФ. Наприклад, за минулі кілька днів внаслідок артилерійських ударів у Херсонській області було знищено понад 4 склади та 3 пункти управління рівня дивізії і вище. Все ще продовжує надходити інформація про вбитих і поранених військовослужбовців ЗС РФ, загальна кількість яких на вказаних об'єктах вже перевищила 150", – написав журналіст.

Серед іншого є інформація про загиблих у керівному складі ЗС РФ. Це:

начальник штабу 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін;

командир 20-ї мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобець;

начальник штабу – перший заступник командира 20-ї МСД полковник Кенс;

начальник оперативного відділення штабу 20-ї МСД підполковник Коваль;

начальник артилерії 20-ї МСД підполковник Гордєєв.

Обстановка

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що окупант у розмові з товаришем розповідає, як ЗСУ знищили головне командування рашистів на Херсонському напрямку – 12 "двохсотих".

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Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.