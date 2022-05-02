ВСУ 18-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Войска РФ снова терпят поражение / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы Украины 18-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.
"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так – много раз подряд", – написал Арестович.
Генштаб озвучил потери оккупантов
Российская оккупационная армия в Украине, по состоянию на 2 мая, потеряла убитыми почти 24 тысячи человек, также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 800 (+300) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1048 (+22) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед.;
- артиллерийских систем – 459 (+8) ед.;
- РСЗО – 152 (+1) ед.;
- средств ПВО – 80 (+0) ед.;
- самолетов – 194 (+2) ед.;
- вертолетов – 155 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.;
- корабли/катера – 8 (+0) ед. (уничтоженные с утра 2 мая российские катера попадут в сводки общих потерь завтра);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
- специальной техники – 38 (+6);
- крылатых ракет – 84 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
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