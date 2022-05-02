ВСУ 18-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Войска РФ снова терпят поражение / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины 18-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

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"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так – много раз подряд", – написал Арестович.

Генштаб озвучил потери оккупантов

Российская оккупационная армия в Украине, по состоянию на 2 мая, потеряла убитыми почти 24 тысячи человек, также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 23 800 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1048 (+22) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед.;

артиллерийских систем – 459 (+8) ед.;

РСЗО – 152 (+1) ед.;

средств ПВО – 80 (+0) ед.;

самолетов – 194 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.;

корабли/катера – 8 (+0) ед. (уничтоженные с утра 2 мая российские катера попадут в сводки общих потерь завтра);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

специальной техники – 38 (+6);

крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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