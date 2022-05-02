ЗСУ 18-й раз вдарили по окупантах у Чорнобаївці

Війська РФ знову зазнають поразки / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України увісімнадцяте вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

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"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. І так – багато разів поспіль", – написав Арестович.

Генштаб озвучив втрати окупантів

Російська окупаційна армія в Україні, станом на 2 травня, втратила вбитими майже 24 тисячі людей, також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1048 (+22) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.;

артилерійських систем – 459 (+8) од.;

РСЗВ – 152 (+1) од.;

засобів ППО – 80 (+0) од.;

літаків – 194 (+2) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од.;

кораблі/катери – 8 (+0) од. (знищені зранку 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);

спеціальної техніки – 38 (+6);

крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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