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ЗСУ 18-й раз вдарили по окупантах у Чорнобаївці

Юлія Гаврилюк
2 травня, 17:06
Українські захисники продовжують знищувати техніку РФ та ліквідувати окупантів

Війська РФ знову зазнають поразки / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України увісімнадцяте вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

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"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. І так багато разів поспіль", – написав Арестович.

Генштаб озвучив втрати окупантів

Російська окупаційна армія в Україні, станом на 2 травня, втратила вбитими майже 24 тисячі людей, також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1048 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.;
  • артилерійських систем – 459 (+8) од.;
  • РСЗВ – 152 (+1) од.;
  • засобів ППО – 80 (+0) од.;
  • літаків – 194 (+2) од.;
  • гелікоптерів – 155 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од.;
  • кораблі/катери – 8 (+0) од. (знищені зранку 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);
  • спеціальної техніки – 38 (+6);
  • крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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