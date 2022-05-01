ВСУ сбили из "Стугны-П" российский вертолет "Аллигатор" за 16 млн долларов (видео)

Украинские военные нанесли еще один удар по оккупантам

ВСУ сбили еще один вертолет российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сбили еще один вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщил в Telegram журналист Роман Бочкала.

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"Второй сбитый Ка-52 "Аллигатор" расчетом ПТРК "Стугна-П", – написал он.

Ранее в Генштабе заявляли, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной, а его стоимость – около 16 миллионов долларов США.

Напомним, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что местная ПВО работает хорошо и назвал "счет" 7:0 по подбитым воздушным целям РФ.

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