Всемирный банк дал неутешительный прогноз по срокам окончания войны в Украине

Обнародован прогноз по окончанию войны / Фото: Коллаж: Сегодня
Полномасштабная война России в Украине скорее всего не завершится в этом году, а будет длительной. К такому выводу пришел региональный директор Всемирного банка (ВБ) по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи, пишет "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, вероятность того, что война может продолжаться и после 2022 года, в настоящее время растет", – сказал Банерджи.
По его словам, прогноз Всемирного банка остается прежним касательно ВВП и того, что экономика страны упадет на 44%.
В тоже время региональный директор ВБ отметил, что из-за продолжающихся боевых действий на некоторых территориях Украины они не могут быть уверенным в своих предварительных прогнозах по восстановлению в среднесрочной перспективе
"ВВП испытывает влияние из-за того, что активные боевые действия продолжаются на довольно значительной территории страны, а остальная Украина страдает от обстрелов, что наносит соответствующие убытки для инфраструктуры, имущества и, следовательно, средств к существованию и рабочих мест", – пояснил он.
Когда завершится война
- Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.
- Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и раньше, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также и деньги.
- Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет ни один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.
- Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.