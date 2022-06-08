Всемирный банк дал неутешительный прогноз по срокам окончания войны в Украине

Обнародован прогноз по окончанию войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Полномасштабная война России в Украине скорее всего не завершится в этом году, а будет длительной. К такому выводу пришел региональный директор Всемирного банка (ВБ) по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи, пишет "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, вероятность того, что война может продолжаться и после 2022 года, в настоящее время растет", – сказал Банерджи.

По его словам, прогноз Всемирного банка остается прежним касательно ВВП и того, что экономика страны упадет на 44%.

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В тоже время региональный директор ВБ отметил, что из-за продолжающихся боевых действий на некоторых территориях Украины они не могут быть уверенным в своих предварительных прогнозах по восстановлению в среднесрочной перспективе

"ВВП испытывает влияние из-за того, что активные боевые действия продолжаются на довольно значительной территории страны, а остальная Украина страдает от обстрелов, что наносит соответствующие убытки для инфраструктуры, имущества и, следовательно, средств к существованию и рабочих мест", – пояснил он.

Когда завершится война