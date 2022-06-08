Світовий банк дав невтішний прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні

Оприлюднено прогноз щодо закінчення війни / Фото: Колаж: Сьогодні
Повномасштабна війна Росії в Україні, швидше за все, не завершиться цього року, а буде тривалою. Такого висновку дійшов регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, пише Інтерфакс-Україна.
"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року, нині зростає", – сказав Банерджі.
За його словами, прогноз Світового банку залишається тим самим щодо ВВП і того, що економіка країни впаде на 44%.
Водночас регіональний директор СБ зазначив, що через бойові дії, що продовжуються на деяких територіях України, вони не можуть бути впевненими у своїх попередніх прогнозах щодо відновлення в середньостроковій перспективі.
"ВВП зазнає впливу через те, що активні бойові дії тривають на досить значній території країни, а решта України страждає від обстрілів, що завдає відповідних збитків для інфраструктури, майна і, отже, коштів для існування та робочих місць", – пояснив він.
Коли завершиться війна
- Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.
- Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го. Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки в однієї зі сторін може закінчитися озброєння, а також гроші.
- Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї, розповсюджується на ці території.
- Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Тепер розпочався черговий психологічний етап війни.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступальну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.
- Глава Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.