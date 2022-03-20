Все больше военных РФ отказываются воевать в Украине – ГУР МО

Российские военные не выдерживают, большая часть деморализована / Фото: Коллаж: Сегодня

С каждым днем увеличивается количество российских военных, которые отказываются от дальнейшего участия в войне на территории Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram-канале.

По информации ведомства, так называемых отказников командиры оккупационных подразделений РФ запугивают репрессиями против родственников.

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В Херсонской и Николаевской областях резко увеличивается количество военных, которые уже хотят все оставить, их уже не интересует вознаграждение, говорится в сообщении.

Оккупанты все чаще обращаются к своим родственникам с просьбой помочь возвратиться домой. Командиры подразделений РФ пытаются изолировать "отказников" от остальных и держать под стражей. Пугают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.

А родственников, которые обращаются з вопросами, в частях уверяют, что с солдатами все в порядке и они на территории Крыма.

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