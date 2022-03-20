Все більше військових РФ відмовляються воювати в Україні – ГУР МО

Російські військові не витримують, більшість деморалізована / Фото: Колаж: Сьогодні

З кожним днем зростає кількість російських військових, які відмовляються від подальшої участі у війні на території України. Про це повідомляє Головне управління розвідки України в Telegram-каналі.

За інформацією відомства, російських "відказників" командири окупаційних підрозділів РФ залякують репресіями проти родичів.

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У Херсонській та Миколаївській областях різко збільшується кількість військових, які вже хочуть все залишити, їх уже не цікавить винагорода, йдеться у повідомленні.

Окупанти все частіше звертаються до своїх родичів з проханням допомогти повернутися додому. Командири підрозділів РФ намагаються ізолювати "відказників" від решти та тримати під вартою. Лякають кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів.

А родичів, які звертаються з питаннями, у частинах запевняють, що із солдатами все гаразд і вони на території Криму.

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