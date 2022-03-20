Все більше військових РФ відмовляються воювати в Україні – ГУР МО

Російські військові не витримують, більшість деморалізована / Фото: Колаж: Сьогодні
З кожним днем зростає кількість російських військових, які відмовляються від подальшої участі у війні на території України. Про це повідомляє Головне управління розвідки України в Telegram-каналі.
За інформацією відомства, російських "відказників" командири окупаційних підрозділів РФ залякують репресіями проти родичів.
У Херсонській та Миколаївській областях різко збільшується кількість військових, які вже хочуть все залишити, їх уже не цікавить винагорода, йдеться у повідомленні.
Окупанти все частіше звертаються до своїх родичів з проханням допомогти повернутися додому. Командири підрозділів РФ намагаються ізолювати "відказників" від решти та тримати під вартою. Лякають кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів.
А родичів, які звертаються з питаннями, у частинах запевняють, що із солдатами все гаразд і вони на території Криму.
Обстановка
- Офіційно в Україні сьогодні перебуває понад 500 військовополонених російських солдатів. Є військовополонені, які перебувають у нас із 2014 року. Ні тих ні тих Росія не поспішає повертати, і це стає серйозною проблемою для України.
- Поки деякі російські солдати добровільно здаються в полон, їхні товариші продовжують виконувати злочинні накази та знищувати мирних громадян України.
- Незважаючи на це, президент України Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні заявив, що наша країна готова дати окупантам шанс залишитися живими – за умови добровільної здачі в полон.
- У Генеральному штабі Збройних сил України вважають, що все ще висока ймовірність провокацій з боку Росії, щоб втягнути Білорусь у війну, яку сама Москва програє.
- Тим часом стало відомо, що до Росії прибули сотні найманців із Сирії для участі в війні проти України.