Вперед в ад! Десантники уничтожили несколько вражеских бронемашин вместе с экипажами (фото)

ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с экипажем / Фото: Коллаж: Сегодня

Николаевские десантники упорно уничтожают врага. Украинские защитники ликвидировали несколько бронированных машин оккупантов. Экипаж сгорел вместе с техникой.

Об этом сообщили в Facebook 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Защитники Украины напомнили, что каждый пришедший на нашу землю оккупант получит свою пулю.

"Каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", – заметил офицер артиллерийского подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Уничтожение русских оккупантов. Фото: 79 отдельная ДШБ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05

личного состава – около 29 350 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1302 (+9) единицы;

боевых бронированных машин – 3194 (+28) единицы;

артиллерийских систем – 606 (+2) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 205 (+1) единиц;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);

крылатых ракет – 112 (+2);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении.

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