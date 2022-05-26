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Вперед до пекла! Десантники знищили кілька ворожих бронемашин разом з екіпажами (фото)

Інна Собора
26 травня, 07:06
У ЗСУ обіцяють перетворити кожну одиницю ворожої техніки на обгорілий металобрухт

ЗСУ знищили ворожу техніку разом з екіпажем / Фото: Колаж: Сьогодні

Миколаївські десантники завзято нищать ворога. Українські захисники ліквідували декілька броньованих машин окупантів. Екіпаж згорів разом з технікою.

Про це повідомили у Facebook 79 окремої десантно штурмової бригади ЗСУ.

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Захисники України нагадали, що кожен окупант, який прийшов на нашу землю, отримає свою кулю.

"Кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт", – зауважив офіцер артилерійського підрозділу 79 окремої десантно штурмової бригади.

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Знищення російських окупантів. Фото: 79 окрема ДШБ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.05

  • особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1302 (+9) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3194 (+28) одиниці;
  • артилерійських систем – 606 (+2) одиниць;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 205 (+1) одиниць;
  • вертольотів – 170 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);
  • крилатих ракет – 112 (+2);
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) одиниць;
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.

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