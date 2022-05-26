Вперед до пекла! Десантники знищили кілька ворожих бронемашин разом з екіпажами (фото)

ЗСУ знищили ворожу техніку разом з екіпажем / Фото: Колаж: Сьогодні

Миколаївські десантники завзято нищать ворога. Українські захисники ліквідували декілька броньованих машин окупантів. Екіпаж згорів разом з технікою.

Про це повідомили у Facebook 79 окремої десантно штурмової бригади ЗСУ.

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Захисники України нагадали, що кожен окупант, який прийшов на нашу землю, отримає свою кулю.

"Кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт", – зауважив офіцер артилерійського підрозділу 79 окремої десантно штурмової бригади.

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Знищення російських окупантів. Фото: 79 окрема ДШБ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.05

особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1302 (+9) одиниці;

бойових броньованих машин – 3194 (+28) одиниці;

артилерійських систем – 606 (+2) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 205 (+1) одиниць;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);

крилатих ракет – 112 (+2);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.

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