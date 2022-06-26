Войска РФ устроили новый обстрел Харькова: снаряд попал в жилой дом (видео)

Ракеты по Харькову запускали из Белгородской области. Коллаж "Сегодня"
Поздним вечером 25 июня российские войска снова начали обстрел Харькова с территории Белгородской области РФ.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Подробности
Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и область. Ранее враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.
После обстрела на Салтовке начался пожар. К сожалению попали в один дом, у него пострадала часть крыши.
Отмечается, что время подлета каждой – до трех минут.
На территории области враг обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Началось несколько пожаров, есть погибшие и раненые.
Обстановка
Только днем стало известно, что в России "анонсировали" подрыв больницы в Харькове, где проходят лечение раненые в результате обстрелов оккупантов местные жители. Вероятно, оккупанты планируют обвинить в этом Украину.
Российские оккупанты в течение четверга, 23 июня, обстреливали Харьковскую область. В результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.