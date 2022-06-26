Війська РФ влаштували новий обстріл Харкова: снаряд потрапив до житлового будинку (відео)

Ракети по Харкову запускали із Білгородської області. Колаж "Сьогодні"

Пізнього вечора 25 червня російські війська знову почали обстріл Харкова з території Білгородської області РФ.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Подробиці

Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати Харків та область. Раніше ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районам Харкова.

Після обстрілу на Салтівці почалася пожежа. На жаль, потрапили в один будинок, у нього постраждала частина даху.

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Зазначається, що час підльоту кожної – до трьох хвилин.

На території області ворог обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновано житлові будинки, господарські споруди. Почалося кілька пожеж, є загиблі та поранені.

Обстановка

Тільки вдень стало відомо, що в Росії "анонсували" підрив лікарні у Харкові, де проходять лікування поранені внаслідок обстрілу окупантів місцеві жителі. Ймовірно, окупанти планують звинуватити у цьому Україну.

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Російські окупанти протягом четверга, 23 червня, обстрілювали Харківську область . В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомили у Харківській ОВА.