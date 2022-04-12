Военным РФ меняют условия, чтобы не допустить массового дезертирства

Командование РФ игнорирует обращения военных по доплатам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская разведка рассказала, что военнослужащие России из 47-й танковой дивизии, которые участвовали в боях против Украины, не получили обещанные дополнительные доплаты.

Об этом сообщает в Telegram Минобороны Украины.

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Что происходит

"Последние доплаты, которые они получили, – это 2% к окладу за "обучение" еще до начала войны", – говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что статус "ветерана" теоретически могут получить только те, кто получил ранение, лечился в госпитале, а также имеет официальную фиксацию повреждений:

"Военные бомбят командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются. Дополнительным стимулом к отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ. Чтобы не сеять панику, командование отдало приказ транспортировать их небольшими партиями".

Также стало известно, чтобы не допустить массовых увольнений по нежеланию участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ включают положение о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.

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Напомним, российское командование предлагает морякам кораблей Черноморского флота России добровольно приступить к рядам частей новой батальонно-тактической группы. Новая группа предназначена для ротации сухопутных частей Южного военного округа РФ, которые несут потери в боях против ВСУ.

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