Військовим РФ змінюють умови, щоб не допустити масового дезертирства

Командування РФ ігнорує звернення військових щодо доплат. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська розвідка розповіла, що військовослужбовці Росії з 47-ї танкової дивізії, які брали участь у боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат.

Про це повідомляє в Telegram Міноборони України.

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Що відбувається

"Останні доплати, які вони отримали, – це 2% до окладу за "навчання" ще до початку війни", – йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомили, що статус "ветерана" теоретично можуть отримати лише ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі, а також має офіційну фіксацію ушкоджень:

"Військові бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ. Щоб не сіяти паніку, командування віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями".

Також стало відомо, щоб не допустити масових звільнень через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення.

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Нагадаємо, російське командування пропонує морякам кораблів Чорноморського флоту Росії добровільно стати до лав частин нової батальйонно-тактичної групи. Нова група призначена для ротації сухопутних частин Південного військового округу РФ, які зазнають втрат у боях проти ЗСУ.

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