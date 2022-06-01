Во Львовской области звучат взрывы

Фото заставочное / Коллаж "Сегодня"

В ночь на 2 июня на Львовщине прозвучало несколько взрывов, после чего появилось сообщение о ранении двух человек и повреждении объекта транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на своем телеграм-канале.

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Что известно

"На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше", – об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что ударили по Бескидскому железнодорожному туннелю.

"Русские ублюдки ударили крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, что проходит через Карпаты в Львовской области. Цель – попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия от наших союзников", – написал Геращенко.

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Позже это сообщение опроверг Сергей Лещенко. "Информация об ударе крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю во Львовской области не соответствует действительности", – написал он в телеграм-канале.

Позже Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетного удара ранения получили минимум два человека. "Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры", – написал чиновник.

До этого фиксировался пролет ракеты над Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областями. Сообщалось также, что ПВО сбила ракету примерно в 100 км от Киева, после чего прозвучал отбой воздушной тревоги.

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