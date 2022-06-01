На Львівщині лунають вибухи

"На Львівщині справді пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтесь у укриттях. Як тільки можна буде, повідомлю більше", – про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

Радник голови МВС Антон Геращенко додав, що вдарили по Бескидському залізничному тунелю.

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"Російські ублюдки вдарили крилатими ракетами по Бескидському залізничному тунелю, що проходить через Карпати у Львівській області. Мета – спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників", – написав Геращенко .

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