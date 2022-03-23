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На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ – Генштаб

Юлия Гаврилюк
23 марта, 12:54
Украинские военные уничтожили уже 1578 боевых бронированных машин оккупантов и 101 самолет

Захватчики несут большие потери / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек живой силы.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15600 человек,
  • танков ‒ 517 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,
  • артиллерийских систем – 267 ед,
  • РСЗО – 80 ед,
  • средства ПВО – 47 ед,
  • самолетов – 101 ед, (по данным Воздушных сил – 105 –ред.)
  • вертолетов – 124 ед,
  • автомобильной техники – 1008 ед,
  • корабли /катера – 4 ед,
  • цистерн с ГСМ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
  • специальная техника – 15.

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Лукашенко может начать вторжение в Украину с провокации

Беларусь может начать военное вторжение в Украину с провокации на государственной границе. Об этом заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в комментарии "Радио Свобода".

"По той информации, которую мы имеем, план возможного военного участия в наземной операции вооруженных сил Беларуси будет связан с организацией провокации на госгранице. Провокация должна предусматривать якобы обстрел с украинской стороны территории Беларуси. После этого обстрела должно произойти достаточно широкое освещение и нагнетание обстановки в СМИ Беларуси и РФ. Исходя из этого Лукашенко примет решение о проведении уже реальной военной наземной операции", – рассказал Латушко.

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