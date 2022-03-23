На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ – Генштаб

Захватчики несут большие потери / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек живой силы.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15600 человек,
- танков ‒ 517 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,
- артиллерийских систем – 267 ед,
- РСЗО – 80 ед,
- средства ПВО – 47 ед,
- самолетов – 101 ед, (по данным Воздушных сил – 105 –ред.)
- вертолетов – 124 ед,
- автомобильной техники – 1008 ед,
- корабли /катера – 4 ед,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
- специальная техника – 15.
Лукашенко может начать вторжение в Украину с провокации
Беларусь может начать военное вторжение в Украину с провокации на государственной границе. Об этом заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в комментарии "Радио Свобода".
"По той информации, которую мы имеем, план возможного военного участия в наземной операции вооруженных сил Беларуси будет связан с организацией провокации на госгранице. Провокация должна предусматривать якобы обстрел с украинской стороны территории Беларуси. После этого обстрела должно произойти достаточно широкое освещение и нагнетание обстановки в СМИ Беларуси и РФ. Исходя из этого Лукашенко примет решение о проведении уже реальной военной наземной операции", – рассказал Латушко.
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