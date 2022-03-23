У війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ – Генштаб

Загарбники несуть великі втрати / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 людей живої сили.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

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Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 15600 осіб,

танків ‒ 517 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1578 од.,

артилерійських систем – 267 од.,

РСЗВ – 80 од.,

засоби ППО – 47 од.,

літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 -ред.)

-ред.) вертольотів – 124 од.,

автомобільної техніки – 1008 од.,

кораблі/катери – 4 од.,

цистерн з ПММ – 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,

спеціальна техніка – 15.

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Лукашенко може розпочати вторгнення в Україну з провокації

Білорусь може розпочати військове вторгнення в Україну з провокації на державному кордоні. Про це заявив один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко у коментарі "Радіо Свобода".

"За тією інформацією, яку ми маємо, план можливої військової участі у наземній операції збройних сил Білорусі буде пов'язаний із організацією провокації на держкордоні. Провокація має передбачати нібито обстріл із української сторони території Білорусі. Після цього обстрілу має відбутися досить широке висвітлення та нагнітання обстановки у ЗМІ Білорусі та РФ. Виходячи з цього, Лукашенко ухвалить рішення про проведення вже реальної військової наземної операції", – розповів Латушко.

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