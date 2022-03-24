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В Украине с начала войны родились более 15 тысяч детей – Минюст

Мария Дмитренко
24 марта, 12:22
Число может быть больше, но подсчитать, сколько малышей появилось на свет, из-за обстрелов пока невозможно

Новая жизнь во время войны. Фото: коллаж "Сегодня"

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в нашей стране родились 15 300 детей.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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"Желаем всем малышам в нашей стране как можно скорее продлить жизнь под мирным украинским небом и забыть ужасы войны", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что данные указаны без учета сведений с временно оккупированных территорий Украины и территорий, где ведутся активные боевые действия.

Война в Украине

  • Во временно оккупированном городе Тростянец Сумской области женщины рожают детей прямо дома, потому что не имеют никакой возможности добраться до больницы.
  • 19 марта российские оккупанты незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
  • В Чернигове, который постоянно обстреливают оккупанты, воспитатель интерната Наталья Песоцкая на протяжении нескольких недель спасала 30 детей от снарядов. Ей удалось вывезти детей из города и отправить в село в Карпатах. Сейчас они живут в местных санаториях.
  • Учительница из Мариуполя смогла вырваться из города с четырьмя детьми, трое из них чужие.