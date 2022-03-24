В Украине с начала войны родились более 15 тысяч детей – Минюст

Новая жизнь во время войны. Фото: коллаж "Сегодня"
С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в нашей стране родились 15 300 детей.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
"Желаем всем малышам в нашей стране как можно скорее продлить жизнь под мирным украинским небом и забыть ужасы войны", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что данные указаны без учета сведений с временно оккупированных территорий Украины и территорий, где ведутся активные боевые действия.
Война в Украине
- Во временно оккупированном городе Тростянец Сумской области женщины рожают детей прямо дома, потому что не имеют никакой возможности добраться до больницы.
- 19 марта российские оккупанты незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
- В Чернигове, который постоянно обстреливают оккупанты, воспитатель интерната Наталья Песоцкая на протяжении нескольких недель спасала 30 детей от снарядов. Ей удалось вывезти детей из города и отправить в село в Карпатах. Сейчас они живут в местных санаториях.
- Учительница из Мариуполя смогла вырваться из города с четырьмя детьми, трое из них чужие.