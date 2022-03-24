В Украине с начала войны родились более 15 тысяч детей – Минюст

Новая жизнь во время войны. Фото: коллаж "Сегодня"

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в нашей стране родились 15 300 детей.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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"Желаем всем малышам в нашей стране как можно скорее продлить жизнь под мирным украинским небом и забыть ужасы войны", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что данные указаны без учета сведений с временно оккупированных территорий Украины и территорий, где ведутся активные боевые действия.

Война в Украине