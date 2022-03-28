В освобожденном Тростянце нашли изувеченное тело мужчины – его пытали оккупанты

Оккупанты пытали, а затем убили мужчину в Сумской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В освобожденном от оккупантов Тростянце Сумской области в гараже нашли изувеченное тело мужчины. Как оказалось, погибшего пытали российские солдаты.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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После освобождения Тростянца в одном из гаражей было найдено тело мужчины. По данным следствия, мужчину пытали российские оккупанты. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту нарушения ряда законов.

"Орки – это комплимент для таких мразей как вы! Для вас в аду подготовлен отдельный котел", – написал Геращенко.

Погибшего мужчину пытали оккупанты. Фото: Telegram-канал/Антон Геращенко

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ВСУ освободили Тростянец от российских оккупантов

Украинские военные освободили Тростянец в Сумской области, оккупанты убегали из города, бросая оружие, технику. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 93-я ОМБр Холодний Яр.

"Сегодня силами 93 бригады "Холодный Яр", с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Холодноярцам удалось изгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады.

Российские военные, потерпев неудачи, вынуждены были оставлять вооружение, технику и боеприпасы и бежать из города.