В шоке даже "сепары". Что говорят в Донецке спустя три месяца полномасштабной войны

В Донецке не рады полномасштабной войне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители оккупированного Донецка уже не рады полномасштабному вторжению России в Украину и тому, что Донбасс пришли "освобождать". Почти каждая семья уже получила "похоронку", ведь в российскую армию забрали чуть ли не всех "ополченцев" призывного возраста.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали дончане, имена которых мы называть не будем ради их безопасности.

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Местные рассказывают: многие были шокированы вторжением, каждый по-своему. Мало кто ожидал, что это произойдет именно так.

"Откровенные сепары поначалу кричали: давно пора! Но их эйфория с каждым днем улетучивается, потому что каждый день слышишь, то в одну семью пришла похоронка, то в другую, то в третью. Уже ни для кого не секрет, что российские войска не идут первыми в наступление. Впереди – "пушечное мясо", наши "ополченцы".

Говорят, в городе не то что редко, а практически не видно мужчин призывного возраста в гражданском. Всех забрали воевать.

"Молодых мужчин просто выкашивают. Другого слова я не подберу в этой ситуации", – говорит наша собеседница.

Пушечное мясо из "ДНР" в шоке от командиров РФ

Мобилизованные из так называемой "ДНР" оккупанты сравнивают российскую армию с "зоной". Они обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают, когда смогут вернуться домой, говорится в радиоперехвате СБУ.

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Оккупанты волнуются, что война может затянуться и их продержат на фронте полгода.

"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорит захватчик.

Он рассказывает, что его "собратья" настолько хотят выжить, что откровенно саботируют приказы руководства.

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