У шоці навіть "сепари". Що кажуть у Донецьку через три місяці повномасштабної війни

В Донецьку не раді повномасштабній війні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі окупованого Донецька вже не раді повномасштабному вторгненню Росії в Україну та тому, що Донбас прийшли "звільняти". Майже кожна сім'я вже отримала "похоронку", адже до російської армії забрали чи не всіх "ополченців" призовного віку

Про це сайту "Сьогодні" розповіли донеччани, імена яких ми називати не будемо заради їхньої безпеки.

Реклама

Місцеві розповідають: багато хто був шокований вторгненням, кожен по-своєму. Мало хто очікував, що це станеться саме так.

"Відверті сепари спочатку кричали: давно пора! Але їхня ейфорія з кожним днем випаровується, тому що кожен день чуєш, то в одну сім'ю прийшла похоронка, то в іншу, то в третю. Вже ні для кого не секрет, що російські війська не йдуть першими в наступ. Попереду – гарматне м'ясо, наші ополченці.

Кажуть, у місті не те що рідко, а практично не видно чоловіків призовного віку у цивільному. Усіх забрали воювати.

"Молодих чоловіків просто викошують. Іншого слова я не підберу в цій ситуації", – каже співрозмовниця.

Гарматне м'ясо з ДНР в шоці від командирів РФ

Мобілізовані з так званої ДНР окупанти порівнюють російську армію із "зоною". Вони звинувачують керівництво РФ в обмані та маніпуляціях та не знають, коли зможуть повернутися додому, йдеться у радіоперехопленні СБУ.

Реклама

Окупанти хвилюються, що війна може затягнутися і їх протримають на фронті півроку.

"Кажуть, що типу "нас тут немає". І ось ми побоюємося, що нас півроку тут триматимуть... Тут у нас у всіх настрої вже упадницькі... Якби хоча б точно сказали якісь дати... Навіть на зоні людина сидить – вона знає свій термін. Буде добре поводитися – випустять раніше. А тут ось така фігня", – каже загарбник.

Він розповідає, що його "побратими" настільки хочуть вижити, що відверто саботують накази керівництва.

Читайте також: