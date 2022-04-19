"В последнее время очень страшно" – рассказ жителей убежища на "Азовстали"

На территории завода могут находиться около 1000 человек / Коллаж "Сегодня"

Власти России уверяют, что в Мариуполе они бомбят исключительно вооруженные националистические формирования, которые засели на заводе "Азовсталь". Однако в сети появилось видео, снятое защитниками Мариуполя, которое доказывает, что в бомбоубежище на территории промышленного объекта находятся гражданские люди и там очень много детей.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Видеоролик

На одном видеоролике молодая мама рассказывает, что вместе с трехмесячным ребенком и родителями они пришли на территорию завода.

Другая мама рассказывает, что в результате длительного пребывания в закрытом помещении у ее детей начинается депрессия.

"Меньший совсем плачет. Он спит и дергается. У старших уже депрессия началась. Скучают за мирной жизнью. В последнее время очень страшно", – заявила жительница Мариуполя.

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Люди попросили мировое сообщество, чтобы они добились открытия "зеленого коридора" для безопасной эвакуации из Мариуполя.

На втором видео дети рассказывают, как они вынуждены больше месяца жить в подземелье.

Обстановка в Мариуполе