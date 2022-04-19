"Останнім часом дуже страшно" – розповідь мешканців сховища на "Азовсталі"

На території заводу можуть перебувати близько 1000 осіб / Колаж "Сьогодні"

Влада Росії запевняє, що у Маріуполі вони бомбять виключно озброєні націоналістичні формування, що засіли на заводі "Азовсталь". Однак у Мережі з'явилося відео, зняте захисниками Маріуполя, яке доводить, що у бомбосховищі на території промислового об'єкта перебувають цивільні люди і там дуже багато дітей.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Відеоролик

На одному відеоролику молода мама розповідає, що разом з тримісячною дитиною та батьками вони прийшли на територію заводу.

Інша мати розповідає, що в результаті тривалого перебування в закритому приміщенні у її дітей починається депресія.

"Менший зовсім плаче. Він спить і сіпається. У старших вже депресія почалася. Сумують за мирним життям. Останнім часом дуже страшно", – заявила мешканка Маріуполя.

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Люди попросили світову спільноту, щоб вони домоглися відкриття "зеленого коридору" для безпечної евакуації з Маріуполя.

На другому відео діти розповідають, як вони змушені більше місяця жити у підземеллі.

Обстановка у Маріуполі