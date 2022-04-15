В Одесской области ВСУ сбили беспилотник оккупантов

Военнослужащие Украины продолжают уничтожать технику РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области украинские военные сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Ночью в городе звучала сирена.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Реклама

"Ночь в городе и области прошла под звуки воздушной тревоги, но без обстрелов. 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожила очередной вражеский беспилотник", – сказал он.

Потери оккупантов

Боевые корабли Российской Федерации, которые действуют в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Все для того, чтобы скрыть свои потери.

Вооруженные силы Украины атаковали захваченный российскими оккупантами Бердянский порт в Запорожской области. ВСУ уничтожили десантный корабль врага "Орск" и резервуар на 3000 тонн топлива.

Реклама

Кроме того, были повреждены еще несколько российских военных судов, и произошел пожар на большом десантном корабле "Саратов".

Читайте также: