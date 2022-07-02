В Одесской области мужчина совершил роковой заплыв в море, несмотря на запрет военных

В Одессе мужчина взорвался на мине в море. / Фото: Коллаж: Сегодня

На одном из пляжей Одесской области мужская компания решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. В результате один из мужчин погиб, второй – получил ранение.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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Как стало известно, во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни.

Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.

"В очередной раз напоминаем: предупреждение о минной опасности – это не ужасы военных и не препятствие отдыху. Это реальная забота о сохранении ваших жизней", – предупреждают украинские защитники.

Как сообщило "Суспільне", несчастный случай произошел в курортном поселке Каролино-Бугаз.

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Не первый подобный случай

На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, взорвавшись в море на мине. Трагедия произошла в курортном поселке Грибовка.

"Мужчина погиб. Взорвался сам, пришли на пляж с семьей и отец пошел мерить глубину, в результате е*аннуло и подбросило на несколько метров", – написал местный паблик.

Также отмечалось, что погибший был переселенцем из Донецкой области.

Представитель главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил эту информацию.

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Ранее мы сообщали, 31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.

Также сайт Сегодня писал, что мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал появление безопасных участков на пляжах в городе, где установят защитные сетки. Чем фактически позволит организовать пляжный сезон.