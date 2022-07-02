В Одеській області чоловік здійснив фатальний заплив у морі, попри заборону військових

В Одесі чоловік підірвався на міні в морі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На одному з пляжів Одеської області чоловіча компанія вирішила відпочити, попри заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. У результаті один з чоловіків загинув, інший – отримав поранення.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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Як стало відомо, під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя.

Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.

"Вкотре нагадуємо: попередження про мінну небезпеку – це не жахачки військових і не перешкода відпочинку. Це реальна турбота про збереження ваших життів", – попереджають українські захисники.

Як повідомило "Суспільне", нещасний випадок стався у курортному селищі Кароліно-Бугаз.

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Не перший подібний випадок

На чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у морі на міні. Трагедія сталася у курортному селищі Грибівка.

"Чоловік загинув. Підірвався сам, прийшли на пляж з сім'єю і батько пішов міряти глибину, в результаті є*ануло і підкинуло на кілька метрів", – написав місцевий паблік.

Також зазначалося, що загиблий був переселенцем з Донецької області.

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Речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив цю інформацію.

Раніше ми повідомляли, 31 травня на узбережжі Одеської області винесло морську якірну міну.

Також сайт "Сьогодні" писав, що мер Одеси Геннадій Труханов анонсував появу безпечних ділянок на пляжах у місті, де встановлять захисні сітки. Чим фактично дозволить організувати пляжний сезон.