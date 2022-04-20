В Мариуполе успешно эвакуировали пограничников и полицейских на "Азовсталь" – СМИ

Морской порт Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями Вооруженных сил Украины и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".

Об этом сообщает издание Преступности.НЕТ, ссылаясь на одного из офицеров 36-й ОБрМП.

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Так, николаевские морпехи и военнослужащие "Азова" вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.

Военнослужащие с боем прорвались к бойцам Госпогранслужбы и Нацполиции, успешно обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия "Азовсталь".

Ситуация в Мариуполе