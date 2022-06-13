В Мариуполе оккупанты заставляют людей работать за еду – разведка

В Мариуполе вынуждают работать за еду. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мариуполе россияне нанимают местных на работу "за еду". Мариупольцев хотят привлечь к разборам завалов и к захоронениям погибших жителей города.

Об этом сообщает сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как стало известно, россияне не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой в 10 тысяч рублей в месяц. Следовательно, враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания.

В настоящее время оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похороны тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде".

Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах (в том числе – Мариуполе) оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев".

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Россияне похищают продукцию на оккупированных территориях

Вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг вынуждает население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены.

Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно.

Ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе россияне вместе с местными коллаборантами начали торговлю ворованной гуманитарной помощью из РФ.

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Также сообщалось, что в Мариуполе сложилась критическая ситуация с лекарством и эпидемиологической обстановкой. В городе есть риск большой вспышки холеры.