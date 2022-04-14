В Мариуполе оккупанты уничтожили историческое здание, которое пережило три войны

Российские военные превратили старинный дом в руины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские военные разрушили здание, которое пережило две мировые и одну гражданскую войны. Об этом сообщает MRPL.CITY



В 2014 году переселенцы из Донецка основали здесь свой бизнес. А в 2022-м сюда пришел "русский мир", пишет канал.

На фото можно увидеть, каким здание было раньше и что с ним случилось во время войны, которую развязала Россия.

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