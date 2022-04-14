У Маріуполі окупанти знищили історичну будівлю, яка пережила три війни

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські військові зруйнували будинок, який пережив дві світові та одну громадянську війни. Про це повідомляє MRPL.CITY



2014 року переселенці з Донецька заснували тут свій бізнес. А 2022-го сюди прийшов "руський мир", пише канал.

На фото можна побачити, якою будівля була раніше і що з нею сталося під час війни, яку розв'язала Росія.

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