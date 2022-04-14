У Маріуполі окупанти знищили історичну будівлю, яка пережила три війни

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У Маріуполі російські військові зруйнували будинок, який пережив дві світові та одну громадянську війни. Про це повідомляє MRPL.CITY
2014 року переселенці з Донецька заснували тут свій бізнес. А 2022-го сюди прийшов "руський мир", пише канал.
На фото можна побачити, якою будівля була раніше і що з нею сталося під час війни, яку розв'язала Росія.
Війна в Україні
- Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 753 танки. Також ЗСУ ліквідували близько 19 900 російських військових.
- З 24 лютого внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації понад 548 дітей постраждали в Україні, а 197 дітей загинуло.
- У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті обговорюють це у приватних розмовах. Російський військовий розповів, як він на танку переїжджає легкові автомобілі.