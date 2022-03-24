В Мариуполе оккупанты нагло врут и принуждают людей ехать в Ростов

В Мариуполе оккупанты распространяют фейк. Фото: коллаж "Сегодня"
В Мариуполе оккупанты в громкоговорители объявляют лживую информацию о том, что Запорожье не принимает вынужденных переселенцев и людям якобы нужно ехать в Россию.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Россияне объявляют, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли", – говорится в сообщении.
Также в Никольском захватчики заявляют, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов, а Украина их якобы бросила на произвол судьбы.
"Все это сознательная дезинформация оккупантов, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против своей страны. Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно она не шла. Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишите. Звонит своим близким. Мы будем делать все, чтобы ни один мариуполец не остался заложником в лапах оккупанта", – говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе
- 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.
- Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.
- В Мариуполе от рук российской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко, 2011 года рождения.
- Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Мариуполя. На них видны разрушения и пожары многоэтажек в результате обстрелов РФ.
- 22 марта танкисты полка "Азов" в Мариуполе уничтожили танки, ББМ и пехоту российских оккупантов. Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники.
- Отмечается, что Запорожье готово принять до 30 тысяч переселенцев и обеспечить их всем необходимым.