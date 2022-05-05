В Мариуполе оккупанты начали менять указатели и таблички на российские (фото)

Оккупанты начали менять вывески на российские / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Мариуполе начали избавляться от табличек и указателей на украинском языке.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, сегодня в Мариуполе "средневековье" – жители без воды, не хватает еды и медикаментов, нет света и нормальной связи.

"Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Что бы там россияне себе не фантазировали", – подчеркнул советник мэра.

Андрющенко также сообщил, что "оккупанты в Мариуполе вместе с коллаборантами вернули ГАИ".

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В Мариуполе школьников заставляют признавать город частью РФ

В мариупольских школах российские оккупанты заставляют детей подписывать тетради "Ростовская область", сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.