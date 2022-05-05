У Маріуполі окупанти почали міняти дороговкази та таблички на російські (фото)

Окупанти почали міняти вивіски на російські / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти у Маріуполі почали позбавлятися табличок та дороговказів українською мовою.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами зачекають", – наголосив Андрющенко.
За його словами, сьогодні у Маріуполі "середньовіччя" – жителі без води, не вистачає їжі та медикаментів, немає світла та нормального зв'язку.
"Маріуполь – був, є і буде українським містом. Що б там росіяни собі не фантазували", – наголосив радник мера.
Андрющенко також повідомив, що "окупанти у Маріуполі разом із колаборантами повернули ДАІ".
У Маріуполі школярів змушують визнавати місто частиною РФ
У маріупольських школах російські окупанти змушують дітей підписувати зошити "Ростовська область", повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Тепер і в Мангуському, і Нікольському районах у школах діти підписують зошити "Ростовська область", – розповів Андрющенко.