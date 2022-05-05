У Маріуполі окупанти почали міняти дороговкази та таблички на російські (фото)

Окупанти почали міняти вивіски на російські / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти у Маріуполі почали позбавлятися табличок та дороговказів українською мовою.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами зачекають", – наголосив Андрющенко.

За його словами, сьогодні у Маріуполі "середньовіччя" – жителі без води, не вистачає їжі та медикаментів, немає світла та нормального зв'язку.

"Маріуполь – був, є і буде українським містом. Що б там росіяни собі не фантазували", – наголосив радник мера.

Андрющенко також повідомив, що "окупанти у Маріуполі разом із колаборантами повернули ДАІ".

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У Маріуполі школярів змушують визнавати місто частиною РФ

У маріупольських школах російські окупанти змушують дітей підписувати зошити "Ростовська область", повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.