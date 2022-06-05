В Мариуполе началась эпидемия страшной болезни: советник мэра рассказал подробности

Петр Андрющенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Мариуполь попал в первую фазу эпидемии холерной палочки. Обычно в начале июня естественно в море возникает холерная палочка, что нормально для региона. Но преодолеть это можно в мирное время, в условиях оккупации россиянами это невозможно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во время телемарафона.

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"Все то, что попадает в акваторию моря, все то, что попадает не только в акваторию моря, а все те источники, откуда берется вода через дренаж, мы же понимаем — неглубокие могилы дают соответствующие результаты, гниение мусора на улицах — все это попадает в воду, в море, в источники питьевой воды. И риск эпидемии не просто угрожающий, а он уже такого уровня, что в принципе мы фиксируем единичные случаи, насколько мы можем фиксировать, позволяющие говорить, что эпидемия в принципе началась", – сказал он.

Андрющенко добавил информацию о незапланированной и неестественной в летнее время при отсутствии аномального тепла гибели рыбы.

"Очень тяжело фиксировать причины смерти, но мы точно знаем, что уровень смертности не снизился, а наоборот – растет. Все это говорит о том, что фактически Мариуполь уже попал в первую фазу эпидемии. И частично это подтверждают, потому что наши источники власти подтверждают, что фактически город закрывают на карантин. Сейчас это более легкий вариант карантина, более бюрократический. Но я думаю, что и там уже понимают, что эпидемия пошла", — сказал он.

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Что касается эпидемии, Андрющенко добавил, что это может быть холера, банальная эпидемия дизентерии, а также любая вирусная эпидемия, связанная с желудочным трактом.

"То есть как следствие антисанитарии это может возникнуть. Но самое страшное, что даже такая вроде бы банальная вещь как дизентерия в нынешних условиях неработающей медицинской системы, отсутствие лекарств, отсутствие лабораторий, отсутствие всего того, к чему мы привыкли, отсутствие вакцин в Мариуполе, даже такая штука как эпидемия дизентерии может привести к десяткам тысяч погибших. Здесь даже и холеру не следует ожидать. А если холера — то вообще последствия очень сложно просчитать", – отметил Андрющенко.

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