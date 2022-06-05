У Маріуполі почалася епідемія страшної хвороби: радник мера розповів подробиці

Петро Андрющенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Маріуполь потрапив до першої фазу епідемії холерної палички. Зазвичай на початку червня природним шляхом у морі виникає холерна паличка, що нормально для регіону. Але подолати це можна у мирний час, за умов окупації росіянами це неможливо.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко під час телемарафону.

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"Все те, що потрапляє в акваторію моря, все те, що потрапляє не тільки в акваторію моря, а всі джерела, звідки береться вода через дренаж, ми ж розуміємо – неглибокі могили дають відповідні результати, гниття сміття на вулицях – все це потрапляє у воду, у море, в джерела питної води. І ризик епідемії не просто загрозливий, а він уже такого рівня, що в принципі ми фіксуємо поодинокі випадки, наскільки ми можемо фіксувати, що дозволяють говорити, що епідемія в принципі почалася", – сказав він.

Андрющенко додав інформацію про незапланований та неприродний у літній час за відсутності аномального тепла мор риби.

"Дуже важко фіксувати причини смерті, але ми точно знаємо, що рівень смертності не знизився, а навпаки – зростає. Все це говорить про те, що фактично Маріуполь уже потрапив у першу фазу епідемії. І частково це підтверджують, бо наші джерела влади підтверджують, що фактично місто закривають на карантин. Зараз це легший варіант карантину, більш бюрократичний. Але я думаю, що і там уже розуміють, що епідемія пішла", – сказав він.

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Стосовно епідемії Андрющенко додав, що це може бути холера, банальна епідемія дизентерії, а також будь-яка вірусна епідемія, пов'язана із шлунковим трактом.

"Тобто як наслідок антисанітарії це може виникнути. Але найстрашніше, що навіть така ніби банальна річ як дизентерія в нинішніх умовах непрацюючої медичної системи, відсутність ліків, відсутність лабораторій, відсутність всього того, до чого ми звикли, відсутність вакцин у Маріуполі, навіть така штука як епідемія дизентерії може призвести до десятків тисяч загиблих. Тут навіть і на холеру не слід очікувати. А якщо холера — то взагалі наслідки дуже складно прорахувати" , – зазначив Андрющенко.

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